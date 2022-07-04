Konyaaltı'nda ücretsiz ve randevulu kurban kesimi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşların belediyenin internet adresinden randevu alarak uzman kasaplara ücretsiz kesim yaptırabileceklerini söyledi.

Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde kurban kesimi için 3 ayrı nokta belirlenirken, kesimlerin önceki senelerde de olduğu gibi ücretsiz olacağı bildirildi. Kurban kestirmek isteyen vatandaşların Konyaaltı ilçesinde ikamet etmesi ve belediyenin internet adresinden randevu alması gerektiği kaydedildi. Küçükbaş hayvan kestirmek isteyenler Liman Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Siteler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde mesleğinde uzman kasaplara ücretsiz kesim yaptırabilecek. Altınkum Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde ise sadece büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi yapılacak.

"Hijyene önem veriyoruz"

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlara ücretsiz kurban kesimi hizmeti vereceklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kurban kesimi yapacak görevlilere gerekli hijyen eğitimi verdiklerini söyledi. Kesim sırasında en çok önem verdikleri konunun hijyen olduğunu belirten Başkan Esen, "Yurttaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini istiyoruz. Bunun için gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu noktada en çok hijyene önem veriyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da belirlenen kurallara uyması büyük önem arz ediyor. Ben şimdiden tüm yurttaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, kurban satış noktaları olarak Zümrüt Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'ni belirledi. Vatandaşların kurban satış noktalarına daha rahat ulaşabilmesi için sosyal medyada hesaplarından açık adres ve gerekli yol tariflerinin paylaşılacağı bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel