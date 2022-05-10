Konyaaltı'nda Sahne Gençlerin

KONYAALTI, ANTALYA (ANKA) - Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Haftası Kutlamaları kapsamında genç müzik gruplarını sahneye davet ediyor. Gençlik Haftası kapsamında Konyaaltı Belediyesi önünde kurulacak sahnede mikrofon gençlerin olacak. Ayrıca 19 Mayıs Gençlik Şenliği'nde gençler dart, langırt, hentbol 7m atışı ve futbol penaltı atışı etkinliklerine ücretsiz katılma fırsatı bulacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ve ruhunu yaşatmak için Konyaaltı Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bu bayram gençlerimize 'Sahne Senin' diyoruz. 19 Mayıs Gençlik Şenliğimizde gençlerimiz çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçirecek" diye konuştu.

'Sahne Senin' ve 19 Mayıs Gençlik Şenliği için son başvuru tarihinin 14 Mayıs Cumartesi günü olduğu kaydedildi. İki etkinlik için başvuru yapmak isteyen gençler, online kayıt işlemlerini www.konyaalti.bel.tr adresinden veya 0242 245 55 25 hizmet numarasını arayarak yaptırabilecek.