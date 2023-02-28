Konyaaltı'nda İhtiyaç Duyulan Zeminlere 'Fore Kazık' Zorunluluğu Geliyor Yerel Haberler Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde zemin araştırması yaparak ihtiyaç duyulan bölgelerde inşaat temeline ‘fore kazık’ sistemini zorunlu hale getirecek. Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde zemin araştırması yaparak ihtiyaç duyulan bölgelerde inşaat temeline 'fore kazık' sistemini zorunlu hale getirecek. Konyaaltı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından ilçe genelinde bir yandan mevcut yapıların denetimi için bir yandan da yeni yapılacak binalar için harekete geçti. İlçe genelinde uzman ekiplerin yapacağı zemin araştırması sonrasında gerekli görülen yerlerde inşaat yapımında 'fore kazık' kullanımı zorunlu hale gelecek. Konuyla ilgili madde, 2 Mart Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak Belediye Meclisi'nde gündeme alınıp oylanacak. Kaynak: ANKA / Yerel Konyaaltı Belediyesi Kahramanmaraş Hisarcık Yerel Haberler

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