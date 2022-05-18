Konyaaltı'nda Gençlik Şenliği Başladı - Haberler

Konyaaltı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Gençlik Şenliği başladı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Şenliği'nde turnuva heyecanı belediye önünde gençlerin büyük ilgisi ile başladı.

19 Mayıs coşkusunun yaşatılması için düzenlenen şenlikte, dart, langırt, hentbol 7 m ve futbol penaltı atış turnuvalarına katılan rakiplerin heyecanlı çekişmesi renkli görüntülere sahne oldu. Gençlerin büyük ilgisi ile 17 Mayıs'ta başlayan turnuvalar, 19 Mayıs günü de devam edecek.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Konyaaltı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde staj yapan Sırbistanlı öğrenciler, şenlik alanında bulunan oyunlardan oynayarak, keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı. Öğrenciler, Konyaaltı'nda geçirdikleri staj dönemi boyunca Türk gelenekleri ve bayramları ile ilgili bilgiler edindiklerini de söylediler.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ve ruhunu yaşatmak için Konyaaltı Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Semih Esen, "19 Mayıs Gençlik Şenliği'mizde gençlerimiz çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçiriyor. Her şeyi onlar için yapıyoruz. Bu vesileyle buradan bir kez daha tüm yurttaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyorum" diye konuştu.