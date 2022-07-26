Konyaaltı'nda geleneksel 'Sünnet Şöleni' kayıtları başladı - Haberler

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Konyaaltı'nda geleneksel 'Sünnet Şöleni' kayıtları başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Konyaaltı'nda geleneksel 'Sünnet Şöleni' kayıtları başladı

Konyaaltı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni için kayıtlar başladı. Başvuruların belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde yapılacağı belirtildi.

Her yıl yüzlerce çocuğun sünnetini üstlenen Konyaaltı Belediyesi, bu yılki sünnet töreni için de kayıtları almaya başladı. Başvuruların 3 Ağustos'a kadar süreceği bildirilirken, kayıt yapmak isteyen ailelerin Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bizzat gitmesi gerektiği belirtildi.

Her hizmeti insanların gerçek ihtiyaçlarına yönelik yaptıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, düzenledikleri sünnet şöleni ile çok sayıda çocuğu ücretsiz sünnet ettirdiklerini dile getirdi. Başkan Esen, sünnet törenine katılacak çocukları şimdiden tebrik ettiğini söyledi.

Bu yıl 25'incisi yapılacak Sünnet Şöleni'nde 6-12 yaş grubu çocuklar için ailelerin kimlikleriyle birlikte Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekiyor. Kayıtlar 3 Ağustos'ta sona erecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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