Konyaaltı'nda 'deprem' konferansı

Konyaaltı Belediyesi, 'Deprem Konferans'ına Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde ev sahipliği yapacak.

Deprem Haftası'nda her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen çeşitli etkinliklerle toplumda depreme yönelik bildilenme ve farkındalığın oluşması hedefleniyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından afetten önce ve sonra neler yapılması gerektiği daha da önem kazanırken, sivil savunmaya yönelik çalışmalar da hız kazandı. Bu nedenle depremle ilgili toplumsal bilgiyi artırmak için Konyaaltı Belediyesinin ev sahipliğinde 'Deprem Konferansı' düzenlenecek. Konferans, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ile Konyaaltı Belediyesinin iş birliğinde 6 Mart Pazartesi günü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek. Halka açık ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek konferansta, Dr. Selda Altuncu Poyraz ve Doç. Dr. Osman Uyanık Süleyman 'Akdeniz Bölgesinin Sismotektonik Açıdan Değerlendirilmesi' ve 'Deprem- Yer- Yapı İlişkisi' konuları hakkında bilgilendirmelerde bulunacak. - ANTALYA