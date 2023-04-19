Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, Play-Off'larda Yarı Finale Yükseldi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off ilk turunda Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ ile eşleşen Konyaaltı Belediye SK, rakibini iki karşılaşmada da mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off ilk turunda Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ ile eşleşen Konyaaltı Belediye SK, rakibini iki karşılaşmada da mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, play-off mücadelesinde eşleştiği Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ'yi evinde oynadığı her iki maçta da mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa sahnesinde oynayacağı final maçını bekleyen Konyaaltı, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Avrupa kupaları da dahil olmak üzere 3 kulvarda yoluna devam eden Konyaaltı ekibinin bütün kulvarlarda zirveyi hedeflediğinin altını çizen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Takımımız çok iyi bir sezon geçiriyor. İnşallah kazanacakları kupalarla bu başarıları taçlandıracaklar. Taraftarımızla beraber her zaman yanlarında olacağız" dedi.