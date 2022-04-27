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Konyaaltı Çiçeklerle Renkleniyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde bulunan merkezde üretimini yaptığı fidan ve süs bitkilerini ilçenin dört bir yanındaki yol kenarlarına, kavşaklara ve parklara dikerek, ilçeyi renklendiriyor.

KONYAALTI, ANTALYA (ANKA) - Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde bulunan merkezde üretimini yaptığı fidan ve süs bitkilerini ilçenin dört bir yanındaki yol kenarlarına, kavşaklara ve parklara dikerek, ilçeyi renklendiriyor.

Konyaaltı Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü üretim merkezinde daha önce ekimini yaptığı fidan ve süs bitkilerini kentin belli noktalarındaki peyzaj çalışmalarında kullanıyor. Yol kenarlarını, kavşakları ve parkları süsleyecek bitkiler, ilçenin çehresini de değiştiriyor. Her yıl bahar aylarının gelmesiyle yapılan çalışmalar, yaz ayları boyunca bitkilerin canlı kalması için sulama ve diğer bakımların yapılması ile devam ediyor.

Belediyenin, Park Bahçeler Müdürlüğü'nde kurduğu fidan üretim merkezi, çocukları misafir ederek, tohumun toprak ile buluşmasının nasıl gerçekleştiğini uygulamalı olarak öğrenmelerini de sağlıyor.

ÜRETİM TESİSLERİ

Üreten ve ürettiği ile ilçeye hizmet sunan bir belediye olmaya devam edeceklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, fidan üretiminde olduğu gibi diğer birçok ihtiyaçlarını karşılamak için de üretim tesisleri kurduklarını söyledi. Tasarrufa ve üretime önem verdiklerini vurgulayan Esen, hedeflerinin, Konyaaltı için her şeyin en iyisini yapmak olduğunu belirtti.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Yerel, Haberler

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