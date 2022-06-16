Konyaaltı Belediyesi Yaza Hareket Getirecek

Konyaaltı Belediyesi'nin çocuk ve yetişkinlere yönelik açtığı 22 farklı branştaki 131 kursun başvuruları 20 Haziran'da başlıyor.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) ve Spor İşleri Müdürlüğü bünyelerinde yetişkin ve çocuklara yönelik açılacak yaz dönemi kurslarına başvurular başlıyor. Katılımcılar, 22 farklı branşta açılacak 131 kursta hobi, sanat, müzik, spor, dil ve atölye alanlarında, uzman eğitmenler tarafından eğitim alacak. Jimnastik, bale, yoga, pilates, stretching, zumba, resim, ahşap boyama, seramik, İngilizce, Rusça, drama, piyano, gitar, bağlama, halk oyunları, modern dans, futbol, basketbol, hentbol, tenis ve sabah sporu branşlarında açılacak kurslara 20-26 Haziran 2022 tarihleri arasında "www.konyaalti.bel.tr" adresinden online olarak başvuru yapılabilecek.

HEM HOBİ HEM EKONOMİ

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandeminin sona ermesiyle birlikte vatandaşlara, hobi, spor ve meslek edindirmeye yönelik kursların kapılarını tamamen açtıklarını belirtti. Yaz döneminde çocuk ve yetişkinlere yönelik 22 farklı branşta 131 ücretsiz kurs açılacağını belirten Esen, hobi, spor, dil ve enstrüman gibi kursların yanında, meslek edindirme eğitimlerinin, özellikle emekçi kadınların ev ekonomilerine yaptığı katkıyı vurguladı. Yeni dönemde açılacak kurslarda her yaştan binlerce Konyaaltılıya ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Esen, "Yaz dönemi kurslarımıza katılacak olan bütün vatandaşlarımıza verimli bir eğitim-öğretim dönemi geçirmelerini diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel