Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nden çocuklara özel tiyatro oyunu

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin çocuklara özel hazırladığı "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Oyunu izlemeye gelen çocuklar ve aileleri oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi tarafından bu sezon çocuklar için hazırlanan "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" adlı tiyatro oyunu Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde gösterildi. Hüseyin Erdoğan'ın yazdığı Hüseyin Atay'ın yönettiği "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" adlı tiyatro oyununa aileleriyle birlikte gelen çocuklar salonu doldurdu. Yer bulamayan bazı vatandaşlar ise çocukları ile merdivenlerde oturdu. Oyunun sonunda vatandaşlar oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK

"Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" adlı tiyatro oyununa vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih Esen, "Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sanata olan ilgisi bizi son derece mutlu etmiştir. 'Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek' adlı tiyatro oyunumuzda koltuklar dolmuş vatandaşların çoğu da merdivenlere oturmuştur. Konyaaltı Belediyesi olarak çocuklarımızı kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

OYUNUN ÖYKÜSÜ

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert de, oyunun Konyaaltı Belediyesi'nin 2023 yılında sahnelediği 2'nci tiyatro oyunu olduğunu söyledi. Hüseyin Erdoğan'ın yazdığı Hüseyin Atay'ın yönettiği oyunda, annesi hasta olan hamsi balığının annesinin iyileşmesi için denizlerde gizli bir sihirli çiçeği aramak için yola çıktığını dile getiren Cömert oyunun hikayesini şöyle anlattı:

"Hamsi balığı küçük bir balık olduğu için boğulmaktan korkmaktadır. Denizatı ona yardımcı olur. Sihirli çiçeği bulmak için yola çıkarlar. Yolda çekiç, köpek balığı, fener balığı ile karşılaşırlar. Fener balığı denizlerin hakimi olduğunu iddia etmektedir. Ahtapot da denizlerin bütün balıklara ait olduğunu, hepsinin ortak alan olduğunu söylemektedir. Küçük hamsiye yardım ederler, gider sihirli çiçeği bulurlar. Sihirli çiçek de bunun yararlı bir iş için kullanılmasından dolayı çiçeğinden küçük hamsiye verir ve annesinin iyileşmesine yardımcı olur."