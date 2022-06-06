Konyaaltı Belediyesi Thm Korosu'ndan 'Yaza Merhaba Konseri' Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ‘Yaza Merhaba Konseri’ ile 7 Haziran Salı günü saat 20.30’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde sahnede olacak. Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 'Yaza Merhaba Konseri' ile 7 Haziran Salı günü saat 20.30'da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde sahnede olacak. Türk Halk Müziği'ni yaşatmak, sahip çıkmak ve icra etmek amacıyla Konyaaltı Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Korosu, 'Yaza Merhaba Konseri' ile türküseverlerle buluşacak. Koro, 7 Haziran Salı günü saat 20.30'da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde sahnede olacak. Şef Soner Mızrak yönetimindeki Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, konserde solo ve koro eserler seslendirecek. Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerinin yer alacağı konser ücretsiz olacak. ANKA / Yerel Konyaaltı Belediyesi Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Konyaaltı Belediyesi Thm Korosu'ndan 'Yaza Merhaba Konseri' - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.