Konyaaltı Belediyesi'nin Ramazan Etkinliklerine Yoğun İlgi

KONYAALTI, ANTALYA (ANKA) - Konyaaltı Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısı ile düzenlediği iftar yemekleri ve 'Ramazan Şenlikleri' vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor. Belediye'nin Ramazan ayı boyunda mahallelerde düzenlediği iftar sofrası bu kez Siteler Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yeri'nde kuruldu. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı iftarda, dualar edilerek iftar açıldı.

Vatandaşlar, iftardan sonra düzenlenen konsere de gitmeyi ihmal etmedi.

Konyaaltı Belediyesi'nin Ramazan Şenlikleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı'nda düzenlediği Mali Öztürk konseri, Konyaaltılıların keyifli bir akşam geçirmesini sağladı. Şarkılar eşliğinde geç saatlere kadar güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, etkinlikten memnun ayrıldı.

Ramazan ayında vatandaşlarla sofralarını paylaşarak dayanışma içinde iftar açtıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, düzenledikleri konserlerle de bölge halkına keyifli bir Ramazan yaşattıklarını söyledi.