Konyaaltı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, kurbanlarını kestirmek isteyen yurttaşların www.konyaalti.bel.tr adresinden alacakları randevuyla, uzman kasaplara ücretsiz kesim yaptırabileceklerini kaydetti.

Belediye tarafından kurban kesimi için üç ayrı nokta belirlendi. Küçükbaş hayvan kestirmek isteyenler; Liman Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Siteler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde mesleğinde uzman kasaplara ücretsiz kesim yaptırabilecek. Altınkum Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde ise büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi yapılacak.

Kurban kesmek isteyen yurttaşların, Konyaaltı ilçesinde ikamet etmesi gerekiyor.

Kesim sırasında en çok önem verdikleri konunun hijyen olduğunu belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Yurttaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini istiyoruz. Bunun için gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu noktada en çok hijyene önem veriyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da belirlenen kurallara uyması büyük önem arz ediyor. Ben şimdiden tüm yurttaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, kurban satış noktaları olarak Zümrüt Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'ni belirledi. Vatandaşların kurban satış noktalarına daha rahat ulaşabilmesi için sosyal medyada hesaplarından açık adres ve gerekli yol tariflerinin paylaşılacağı bildirildi.

ANKA / Yerel