Konyaaltı Belediyesi'nden Kırsalda ve Merkezde Yol Çalışması

Konyaaltı Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yollarda iyileştirme ve genişletme çalışmalarına devam ederken, merkezdeki mahallelerde de kaldırım çalışmalarına hız verdi.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptığı çalışmaları hızlandırdı. Mahalle muhtarları ve ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yürüten ekipler, Uncalı Mahallesi'nde yer alan 5 Sokak'taki kaldırım çalışmalarını tamamlayarak vatandaşın kullanımına sundu. Ekipler, Uncalı Mahallesi 1291, 1293, 1360 ve 1253 ile 1255 Sokak kesişimindeki kaldırımların yapımını tamamladı. Akdamlar ve Aydınlık Mahallelerini birbirine bağlayan bağlantı yolunun genişletme çalışmasının da tamamlandığı bildirildi.

KIRSALDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yaz aylarında artan nüfus nedeniyle sıkça kullanılan yayla yollarında da çalışmalara başlayan ekipler, Geyikbayırı Mahallesi ve çevresinde yol genişletme çalışmaları yapıyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşların kendilerine ulaştırdıkları talepleri hızlı bir şekilde değerlendirerek harekete geçtiklerini aktaran Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Gerek merkez gerekse de kırsal bölgelerdeki çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yapımını tamamladığımız kaldırım ve yeni yollar vatandaşımıza hayırlı olsun"dedi.