Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Yeni Üyelerini Seçti

1923 Zeybek projesiyle Türkiye'de ses getiren Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, kadrosunu yeni üyeleriyle güçlendiriyor. Geçen yıl 200 kişinin başvuruda bulunduğu seçmelere, bu yıl 500'ü aşkın kişi başvuruda bulundu.

2020 yılında kurulan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, kadrosunu yeni üyeleriyle güçlendirerek yoluna devam ediyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 1923 kişi ile zeybek oynayarak görkemli bir projeye imza atan topluluk, seçkin jüri üyelerinin katılımıyla yeni üyelerini seçti.

ADAYLAR TER DÖKTÜ

Geçtiğimiz dönem 200 kişinin başvuru yaptığı topluluk seçmelerine, bu dönem 500'ü aşkın kişinin başvuruda bulunması dikkat çekti. Adaylar, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan seçmelerde Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu eğitmeni Mehmet Bağcı ve jüri üyeleri karşısında hünerlerini sergiledi. Adayların müzik ve ritim bilgilerinin ölçüldüğü seçmelerde başarılı olan adaylar, Halk Oyunları Topluluğu kadrosuna girmeye hak kazanacak.

"1923 ZEYBEK PROJEMİZ SES GETİRDİ"

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun kurulduğu günden bu yana kültür sanata hizmet ettiğini ifade eden eğitmen Mehmet Bağcı, "Antalya'da bu konuda öncü olmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında çok anlamlı bir etkinliğe imza attık. 1923 kişi zeybek oynayarak Ata'mızı selamladı. Bu etkinliğin ülke çapında ses getirmesinden dolayı çok güzel tepkiler aldık" dedi.

BAŞVURULAR İKİ BUÇUK KAT ARTTI

Topluluğun her yıl bir kez başvuru alarak kadrosuna yeni üyeler kattığını aktaran Bağcı, "1923 Zeybek projemizden sonra topluluğumuza katılmak için çok yoğun talep oldu. Taleplerin yoğunluğu elbette bizleri çok mutlu etti. Şu an 500'ü aşkın kişi kadromuza girmek için mücadele ediyor. Kültürün ve sanatın merkezi Konyaaltı diyerek çıktığımız bu yolda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bizlere bu imkanı veren Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.