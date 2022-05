Konyaaltı Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Saygılı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Konyaaltı Belediyesi önünde yaşamını yitiren Konyaaltı Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı için düzenlenen törende sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

22 Mayıs Pazar günü yaşamını yitiren Konyaaltı Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı için belediye hizmet binası önünde düzenlenen törene CHP Antalya milletvekillerinden Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Rafet Zeybek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve sevenleri katıldı. Törende büyük bir üzüntü yaşanırken, sevenleri Saygılı'nın tabutuna karanfiller koyarak acılarını paylaştı. Yıllarca Veteriner Hekimler Odası Antalya Şube Başkanlığı yapan Muammer Saygılı ilerleyen yıllarda CHP Antalya İl Başkan Yardımcılığı ve Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. Belediye Başkan Yardımcılığı görevi döneminde emekliye ayrılan Saygılı, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucunda hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre hastanede tedavi gören Saygılı, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"Esen gözyaşlarına hakim olamadı"

Belediye önünde düzenledikleri tören ile Muammer Saygılı'yı son yolculuğuna uğurlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve belediye çalışanları, gözyaşlarına hakim olamadı. Saygılı'nın tanıdığı herkesin sevgi kaynağı olduğunu söyleyen Esen, kendisinin de çok yakın arkadaşı ve sırdaşı olduğunu ifade etti. Esen, "Muammer ağabey hepimizin yol arkadaşı ve sevgi kaynağıydı. Ağzından hiç kötü bir söz çıkmazdı. Hiç kimse için yüreğinde kötü şeyler biriktirmezdi. Benim çok yakın arkadaşım, sırdaşımdı. En zor anlarımda hemen yanımdaki kişiydi. Bize güç, moral verendi. En önemlisi de bizden asla ama asla dürüstlükten ve sevgiden ayrılmamamız gerektiğini her daim hatırlatırdı. Çok üzgünüm. Her gün bir Muammer Saygılı kaybediyoruz. Ama maalesef her gün yeni bir Muammer Saygılı doğmuyor. Sanırım Muammer ağabeye yapacağımız en büyük iyilik, sağlığında o yanımızdayken pek dikkat etmediğimiz, o kadar da farkına varmadığımız duyguların bundan sonra onun hatırı için onun anısına biraz daha hayata dikkatli uygulamaktır. Kendisi gitti sevgisi kaldı, dostluğu kaldı. Ruhu, düşüncesi ve fikirleri bize kaldı. Onu asla unutmayacağız. Çok kıymetli bir insandı. Mekanı cennet olsun" dedi.

Belediyedeki törenin ardından Saygılı, Muratpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Arapsuyu Mezarlığı'na defnedildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel