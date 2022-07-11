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Başkan Esen: "Afetlere karşı hazırlanıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Esen: 'Afetlere karşı hazırlanıyoruz'

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, ilçe genelindeki Afet Toplanma alanlarını tabelalarla daha belirgin hale getiriyor.

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, ilçe genelindeki Afet Toplanma alanlarını tabelalarla daha belirgin hale getiriyor.

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, afet ihtimaline karşı ilçe genelinde Afet Toplanma Alanlarını işaretleme çalışmalarına başladı. Her mahallede yer alacak Afet Toplanma Alanı, öğrenci, yaşlı ve hasta bireylerin hızlı bir şekilde güvenli alana ulaşması için okul, hastane vb. kurumların yakınında bulunan alanlardan tercih ediliyor. Konyaaltı ilçe genelinde 207 toplanma alanı olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Yaşanmasını hiçbir zaman istemediğimiz bir afete karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu amaçla kurduğumuz Sivil Savunma Servisi'miz yangın, deprem, sel vb. gerek doğal gerekse de insan kaynaklı afetlere karşı yurttaşlarımız için bilgilendirme seminerleri düzenliyor. Bunun yanında Afet Toplanma Alanları ve vatandaşların bu alanlara nasıl ulaşabileceği konusunda çalışmalar yapıyor" dedi.

İlçedeki tüm mahallelerin Afet Toplanma noktası işaretleme işlemi tamamlandıktan sonra adresleri koordinatları ile birlikte Konyaaltı Belediyesi web sitesinden yayımlanacağı bildirildi. Vatandaşlar ayrıca montajlanan levhalarda yer alan kare kod okutma sistemi ve koordinatları ile yerlerini belirleyebilecek. Afet Toplanma tabelalarında kullanılan malzemenin reflektif olması sayesinde gece herhangi bir ışık yansıması ile de kolayca fark edilmesi mümkün olacak. - ANTALYA

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