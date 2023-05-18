Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Kutlamalarına Hazır

Konyaaltı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı hazırladığı bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Konyaaltı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladığı bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Konyaaltı Belediyesi'nin 'Gençlik Şöleni' programında, vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak. 19 Mayıs Cuma günü (yarın) saat 13.00'te Belediye Hizmet Binası önünde DJ Performansı ile başlayacak etkinlikler, gün boyunca her yaştan vatandaş için düzenlenecek etkinlik ve konserlerle devam edecek.

19 Mayıs kutlamaları, saat 14.00'te Lb Club Dance Sahne Senin, Show Sotp Dance ve Chi Studio Grup, Antalya Tango Dans Okulu ile devam edecek, saat 15.45'te The Preachers konseriyle 19 Mayıs coşkusu sürecek. Brezilya Dans Gösterisi ve Antalya Sirk Okulu, 35x07 Orkestrası ve Africa Akrobasi Gösterisi performansları da gündüz bölümünde vatandaşla buluşacak.

Çocuklar için de etkinliklerin yer alacağı 19 Mayıs Gençlik Şöleni, saat 19.00'da başlayacak Grup Santral konseriyle devam edecek. Saat 19.50'de ise Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu farklı yörelerin kendine has halk oyunlarını izleyenlerle buluşturacak. Saat 20.30'da Grup Sekiz Beş ve saat 21.30'da da White Magic'in sahne alacağı 19 Mayıs etkinlikleri, saat 22.30'daki DJ performansıyla sona erecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlayacaklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşamak için bütün hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum" dedi.