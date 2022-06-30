Konyaaltı Belediye Kütüphanesi, Turistlerin de İlk Tercihi

Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Belediye Kütüphanesi, farklı dillerde kitaplar barındırdığı için yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi oldu.

KOSHİM bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Belediye Kütüphanesi, başta Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere 20 bin üzerinde kitap arşiviyle Antalyalı vatandaşlara hizmet veriyor. Kitap okumak isteyen vatandaşlar için sessiz bir ortam sağlayan kütüphane, aynı zamanda kitapseverlere ücretsiz ödünç kitap da veriyor. Kütüphanede farklı dillerde çok sayıda kitabın bulunması yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Antalya'ya tatil için gelen yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Belediye Kütüphanesi'nde istedikleri kitapları bulma fırsatı yakalıyor. İnsanların kitap okuma alışkanlığının sürdürebilmesi için belediye olarak bu hizmeti iyi şekilde sunmaya çalıştıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Gerek çocukların gerekse de yetişkinlerin kitap okuması ve istedikleri kitaplara ulaşabilmeleri için arşivimizi zenginleştirmeye devam ediyoruz. Elbette bizim daha büyük bir kütüphane yapma planımız var. Daha önce de dediğim gibi Antalya ve Konyaaltı için bir anıt niteliğinde olacak bir kütüphaneyi kentimize kazandırmak istiyoruz. Bunun için hazırlık çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"HEM TÜRKÇE HEM DE RUSÇA KİTABIN OLMASI ÇOK İYİ"

Ailesi ile birlikte Manisa'dan Antalya'ya tatile gelen Davut Keskintaş, Konyaaltı Belediyesi'nin kütüphanesini çok beğendiğini ve aradığı her kitabı bulma fırsatı yakaladığını söyledi. Eşinin Rus olduğunu söyleyen Keskintaş hem çocuklarının hem de eşinin okuyabilmesi için Rusça kitap bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Konyaaltı Belediyesi kütüphanesinde Rusça kitapların olmasının kendilerini buraya çektiğini söyleyen Keskintaş, "Manisa'dan geliyoruz. Ama bu kütüphaneyi geçen sene keşfettik. Tatil boyunca yaklaşık 2 ay 20 gün çocuklarım, eşim ve ben buradan kitap aldık. Bu yaz da buradayız. Tatile yeni geldik ve yine kitap almaya geldik. Kütüphanenin Rusça ve Türkçe kitaplarının olması bizi cezbetti. Gerçekten güzel. Biz memnunuz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarına tamamen cevap veren bir kütüphane. Çünkü her aradıklarını bulabildiler. Hem Türkçe hem de Rusça kitabın olması çok iyi. Bu açıdan burası bizim için büyük bir fırsat. Diğer illerde farklı dillerde kitap bulamıyoruz. Bu hizmette emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Minik bir kitapsever olan Tsimafei Keskintaş ise kütüphaneyi çok sevdiğini ve burada bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

ANKA / Yerel