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Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, Personel ile Bayramlaştı

ANKA - Yerel
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Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, Personel ile Bayramlaştı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaşarak personelin; mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini diledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaşarak personelin; mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini diledi.

Geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı bu geleneğe ara vermenin burukluğunu yaşadıklarını belirten Esen, yeniden personel ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Başkan Esen, "Sık sık mesai arkadaşlarımız ile bir araya gelip onların sorunlarını dinlemeye gayret gösteriyoruz. Bugün de Kurban Bayramı dolayısı ile bir araya geldik. Belediye Başkan Yardımcılarımız ve müdürlerimiz ile birlikte tüm mesai arkadaşlarımızın bayramını kutladık" dedi.

Her koşulda temel hizmetlerini sürdürdüklerini söyleyen Başkan Esen, "Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamaya devam edeceğiz. Gerek kurban kesim yerlerinde gerekse de diğer alanlarda ihtiyaç duyulan sağlık kontrollerini ve güvenlik önlemlerini alacağız. Tüm yurttaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Kurban Bayramı'nda mesai yapacak birimler; Basın ve Halkla İlişkiler, Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Tarımsal Hizmetler ve Çevre Koruma Müdürlükleri olacak. Halk Masa'nın da bayram boyunca hizmet vereceği bildirildi.

ANKA / Yerel

Kurban Bayramı Semih Esen Konyaaltı Yerel Haberler

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