Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den 'Askıda Bilet' Kampanyasına Destek

KONYAALTI, ANTALYA (ANKA) -

CHP Gençlik Kolları'nın başlattığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği 'Askıda Otobüs Bileti' kampanyasına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de katkıda bulunarak, "Kampanyayı geniş kitlelere yaymak istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Gençlik Kolları'nın şehir dışında okuyan öğrenciler için başlattığı 'Askıda Otobüs Bileti' kampanyası destek görmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da destek vermesi ile Türkiye'nin dört bir yanında karşılık bulan kampanyaya bir destek de Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'den geldi.

Akaryakıta gelen zamlarla birlikte otobüs bilet fiyatları da yüksek düzeyde arttı. Özellikle şehir dışında üniversite okuyan öğrencilerin maddi zorluklar nedeni ile bilet almakta zorluk çekmesi üzerine, CHP Gençlik Kolları harekete geçti ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için kampanya başlattı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADIK"

Kampanyaya destek veren isimler arasında yer alan Başkan Esen, zor zamanlarda her daim öğrencilerin yanında olduklarını kaydetti. Başkan Esen, "Öğrencilerimizi hiç yalnız bırakmadık. Onların barınma, yeme-içme ve diğer ihtiyaçlarını karşıladık, karşılamaya devam ediyoruz. Şimdi de ailelerine kavuşmaları için destek veriyoruz" dedi.

Askıda Otobüs Bileti kampanyası için bilet alan ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanmasını sağlayan Başkan Esen, kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması için sosyal medya hesaplarından da paylaşarak destek verdi.

Vatandaşları, ihtiyaç sahibi öğrenciler için düzenlenen kampanyaya destek vermeleri için çağrıda bulunan Esen, kampanyaya www.askidagencbilet.com adresinden destek verilebileceğini ekledi.