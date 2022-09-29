Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya yerel haberleri... Kulu'da "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği

Yerel Haberler

Konya yerel haberleri... Kulu'da 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' etkinliği

Konya haberleri: Konya'nın Kulu ilçesinde İçişleri Bakanlığının başlattığı, "Elimizde Bayraklarla Yaya Geçitlerinde Buluşuyoruz" projesi çerçevesinde "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği düzenlendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde İçişleri Bakanlığının başlattığı, "Elimizde Bayraklarla Yaya Geçitlerinde Buluşuyoruz" projesi çerçevesinde "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği düzenlendi.

Kulu Baran Caddesinde öğrenciler ile birlikte "Elimizde Bayraklarla Yaya Geçitlerinde Buluşuyoruz" projesi gerçekleşti. "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği çerçevesinde ilk olarak, yaya önceliğine dikkat çekmek için yaya geçidi çizgisi kırmızıya boyandı. Daha sonra etkinliğe katılan protokol ve öğrenciler eşliğinde yaya geçidi kullanılarak karşıya geçildi. Kulu Kaymakamı Ramazan Polat ve öğrenciler yoldan geçen otomobil sürücülerine rozet, broşür ve Türk bayrakları hediye etti. Sürücülerle sohbet eden Kaymakam Polat, yerleşim birimlerinde özellikle yaya önceliğini unutulmadan uygulanması konusunda sürücülere uyarıda bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Konya Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title