Konya yerel haberleri: Konyaaltı ve Kumluca Bağlantı Yolu Asfalt Çalışmaları Başladı
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Konya haberleri: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır ile Kumluca ilçesi Söğütcuması arasındaki grup yolunu asfaltlıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır ile Kumluca ilçesi Söğütcuması arasındaki grup yolunu asfaltlıyor.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı alt yapı ekipleri, Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır ile Kumluca ilçesi Söğütcuması arasındaki grup yolunda asfaltlama
çalışması yapıyor. Asfalt hazırlığı biten grup yolunda Kırsal Hizmetler'e bağlı asfalt ekipleri sathi kaplama asfalt
çalışmalarına başladı.
ANKA / Yerel