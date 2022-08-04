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Konya yerel haberleri | Konyaaltı Belediyesi, Müzik Akademisi Seçmeleri Başlıyor

Konya haberi: Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, 2022-2023 döneminde kadrosuna yeni müzisyenler kazandırmak ve eğitim vermek amacı ile seçme sınavları yapacağını duyurdu.

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Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, 2022-2023 döneminde kadrosuna yeni müzisyenler kazandırmak ve eğitim vermek amacı ile seçme sınavları yapacağını duyurdu.

Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası (KBOO) sahneye çıkacak müzisyenler arıyor. Adayların seçme sınavlarına 8-22 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Kazanan adaylar bir yıl boyunca Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi bünyesinde eğitim alacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bizim buradaki amacımız, müzikle ilgilenmek isteyen özellikle gençlerimizin önünü açmak ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır. Bu yüzden devlet konservatuvarları bölümleri veya güzel sanatlar lisesine gitmek isteyen öğrencilerimizi de müzik akademimiz bünyesinde sınava hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz yıl boyunca ses, enstrüman vb. birçok eğitim alıyor. Seçmelere katılacak müzisyen adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

ANKA / Yerel

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