Konya yerel haberi | Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Karapınar İçin Harekete Geçti

Edinilen Konya gelişmesine göre Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 12 yıl önce Karapınar 2. Etap Gecekondu Önleme Bölgesi kapsamına alınan ve o günden beri adeta kangrene dönen Karapınar sorununun çözümü için harekete geçti. Başkan Kurt, 2021 yılı Aralık ayında gerçekleşen Odunpazarı Belediyesi Meclis toplantısında meclis üyelerinin tamamı tarafından kabul edilen Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap projesi kapsamında, uygulamaya yönelik çalışmalara başladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 12 yıl önce Karapınar 2. Etap Gecekondu Önleme Bölgesi kapsamına alınan ve o günden beri adeta kangrene dönen Karapınar sorununun çözümü için harekete geçti. Başkan Kurt, 2021 yılı Aralık ayında gerçekleşen Odunpazarı Belediyesi Meclis toplantısında meclis üyelerinin tamamı tarafından kabul edilen Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap projesi kapsamında, uygulamaya yönelik çalışmalara başladı.

Uygulama öncesinde de Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda ilgili müdürler, Karapınar Mahalle Muhtarı Mustafa Gazi Uzun ve Karapınar halkının katılımı ile bir toplantı yapıldı. Karapınar halkına, "Projede neler olmasını istiyorsunuz" diye soran Başkan Kurt, planın Karapınarlı hemşehrilerinin istek ve taleplerine göre şekil alacağını kaydetti.

"ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUM"

Toplantıda konuşan Başkan Kurt, Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilen Karapınar Mahallesi'nin 2012 yılından beri tartışmalara konu olduğunu belirtti. Tüm çabalarına rağmen bu sorunun bir türlü çözülemediğini vurgulayan Başkan Kurt, "2012'den beri çivi çakamıyorsunuz. TOKİ bu işi yapar mı yapmaz mı bilmiyorum, eğer uzlaşma sağlayabilirsek 1 bölgede çalışmalara başlamak istiyoruz. Katıldığınız için size ve muhtarımız Mustafa Gazi Uzun'a teşekkür ederim" dedi.

Karapınar'da yaşanan mağduriyetlerin bir an önce sona ermesini istediklerini kaydeden Başkan Kurt, "Ben Kazım Kurt olarak tüm riskleri göze alıp, elimi taşın altına koyuyorum. Bunun da sizlerin gönül rızası ve uzlaşısı ile olmasını istiyorum. Yeter ki Karapınarlı hemşehrilerimin yaşadığı mağduriyet sona ersin. Karapınar, TOKİ tarafından siyasi bir kavgaya kurban gitmesin" diye konuştu.

MÜDÜRLER BİLGİ VERDİ

Başkan Kurt'un ardından birim müdürleri hazırladıkları uygulama planları ile ilgili Karapınarlılar'a bilgi verdi. Planların mevcut imar haklarının korunarak oluşturulduğunun altını çizen müdürler, site halinde kontrollü bir yapılaşmayı planladıklarını söyledi. Müdürler, depreme dayanıklı, sağlıklı binalar ve minimum borçlanmayı hedeflediklerini aktardı.

MUHTARDAN BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR

Karapınar Mahallesi adına konuşan muhtar Mustafa Gazi Uzun, Karapınar mahallesi olarak yıllardır büyük bir mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür eden Uzun, Karapınar'ın 12 yıl önce başlayan bir süreçte siyasi bir kavgaya kurban edilmek istendiğini kaydetti. Uzun, Başkan Kurt'un çabaları sonucunda bugüne kadar gelebildiklerinin altını çizdi.

1 AY SONRA YENİDEN TOPLANTI YAPILACAK

Konuşmaların ardından mahalle halkı istek ve taleplerini iletti. Başkan Kurt da Karapınarlılar'ın sorularını cevapladı. Başkan Kurt, toplantı sonunda Karapınarlılar'dan onay alarak, gerekli çalışmalara başlaması için müdürlere talimat verdi. 1 ay sonra Karapınarlılar'ın istek ve talepleri doğrultusunda hazırlanacak planlar için yeniden toplantı yapılacak.