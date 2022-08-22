Konya yerel haberi | Konyaaltı Belediyesi İlçede Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Gelen Konya haberine göre Konyaaltı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bir yandan yolların bakım onarımını yaparken bir yandan da kaldırım çalışması yürütüyor.

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bir yandan yolların bakım onarımını yaparken bir yandan da kaldırım çalışması yürütüyor.

Konyaaltı Belediyesi kış mevsimi öncesinde çalışmalara hız verdi. Belediye, bakım onarım ihtiyacı olan yollarda çalışmalarını sürdürürken yaylalarda da yeni yollar açıyor. Kent merkezinde kaldırım çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mollayusuf Mahallesi 1270'inci Sokak'taki kaldırımları yeniledi.

Yürütülen çalışmayla bölge halkının özellikle yağmur döneminde çektiği sıkıntılardan kurtulacağını aktaran Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, temel hizmetlerde aksamaya yer vermeyecek şekilde çalıştıklarını belirtti. Esen, "Çalışmalarımızı gerçekleştirmeden önce, bölgede incelemeler yapıyoruz. Böylece oraya uygulayacağımız malzemeleri ona göre belirliyoruz. Çünkü yaptığımız çalışmaların kalıcı olmasını istiyoruz. Kaynaklarımızı kullanırken bunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Aynı yeri her yağmur yağdığında bozulması üzerine tekrar yapmak yerine tek seferde kalıcı bir şekilde yapıyoruz. Böylece hem kaynak kullanımında hem iş verimliliğinde hem de mali anlamda tasarruf sağlamış oluyoruz" diye konuştu.