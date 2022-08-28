Konya yerel haberi | Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yoğun ilgi görüyor

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yılbaşından bu yana 352 bin 88 ziyaretçiyi ağırladı.

Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi şehrin favori ziyaret mekanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Mevlana Müzesi'nden sonra Konya'da en çok ziyaret edilen mekan olmayı başaran bahçede bu yıl da yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşanıyor. Sadece yerli turistlerin değil yabancı turistler ve tur operatörlerinin de uğrak mekanı olmayı başaran bahçeyi sadece geçtiğimiz Temmuz ayında 96 bin 639 kişi ziyaret etti. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yılbaşından bu yana da 352 bin 88 ziyaretçi sayısına ulaşarak önemli bir rekora imza attı. 56 ülkeden yaklaşık 4 bin 200 sporcunun katılımı ile gerçekleşen ve Konya'nın uluslararası arenada adından söz ettiren İslami Dayanışma Oyunları sebebiyle şehre gelen heyetler, sporcular ve görevlilerin de ziyaretleri, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne olan ilgiyi önemli ölçüde artırdı. Yaz döneminde hem yerli hem de yabancı turistlerin yanı sıra gurbetçilerin de yoğun olarak tercih ettiği mekanların başında Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yer aldı.

"Konya Tropikal Kelebek Bahçemiz ülke sınırlarını aştı"

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin Selçuklu'dan ülke sınırları dışına kadar uzanan bir üne kavuştuğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçemiz yerli ve yabancı turistlerin, fotoğraf tutkunlarının, doğa severlerin önemli ziyaret tercihlerinden biri haline geldi ve Temmuz ayında rekor ziyaretçi sayısına ulaştık. Ağustos ayında da devam eden ziyaretler de yoğun ilgiyle devam ediyor. Aynı zamanda şehrimizin başarıyla ev sahipliği yaptığı ve tüm dünyanın gözünün Konyamızın üzerinde olduğu 56 İslam ülkesinden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla 5. İslami Dayanışma Oyunları sebebiyle şehrimize gelen heyetleri, sporcuları, organizasyon görevlilerini de bahçemizde ağırladık. Konyamızın uluslararası düzeyde tanıtımına büyük katkı sağlayan bu organizasyon Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin de uluslararası arenada bilinirliliğini artırdı. Bu vesileyle 5.İslami Dayanışma Oyunları sebebiyle birçok ülkeden binlerce sporcu ve teknik heyet, medya mensubu, protokol üyeleri, izleyiciyi şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Herkesi Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne davet ediyorum" dedi.

7 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi, 3 bin 500 metrekare yürüyüş alanına sahip. Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerine sahip olan bahçede 40 farklı türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türü ile ziyaretçilere farklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Bahçede ayrıca kral yılan, dev salyangoz, papağan gibi canlılar yaşıyor. Bahçeye gelen misafirler kelebekleri kendi nektar bitkileri etrafında uçarken gözlemleyebiliyor. Tropikal Kelebek Bahçesi Pazartesi günü hariç haftanın her günü saat 09.00-17.00 arasında ziyaret edilebiliyor. - KONYA