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Konya yerel haberi | İzmir'de vefat eden Kore gazisi Konya'da toprağa verildi

Konya yerel haberi | İzmir'de vefat eden Kore gazisi Konya'da toprağa verildi

Yerel Haberler

Konya bölgesinden gelen habere göre İzmir'de 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Mustafa Usta, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'de 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Mustafa Usta, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'de çocuklarının yanında kalırken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Usta'nın naaşı, doğum yeri olan Konya'nın Beyşehir ilçesine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, Usta için gözyaşı döktü. Usta'nın cenazesi, Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilmek üzere doğum yeri olan Fasıllar Mahallesi'ne götürüldü. Mustafa Usta'nın cenazesi mahalle kabristanında defnedildi. Cenaze törenine Usta'nın ailesi ve yakınları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Gazi ve Dul Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın, daire amirleri, sivil ve askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, İzmir'de hayatını kaybeden Usta'nın Beyşehir'de hayatta olan iki gaziden birisi olduğunu vurgulayarak, "Beyşehir'de derneğimizi kurduğumuzda hayatta olan Beyşehirli Kore gazisi sayımız 6 idi. Şimdi gazi Mustafa amcamızın da vefat etmesiyle hayatta olan 1 Kore gazimiz kaldı" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Usta Konya İzmir Kore Yerel Haberler

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