Konya yerel haberi: Akşehir'de Gaziler Günü etkinliklerle kutlandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle çeşitli programlar düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Yuvalı yaptığı konuşmada, "Bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış, mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna, canlarını feda etmeyi göze alarak gazilik unvanına erişen kahramanlarımızın kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Konuşmanın yapılmasının ardından tören, Gazi İsmail İnce tarafından okunan şiirin ardından son buldu. Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından törene katılan protokol, gaziler ve şehit yakınları Akşehir Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından tören sona erdi.

Törene; Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, daire müdürleri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı. - KONYA