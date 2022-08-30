Konya yerel haberi... Akşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı Yerel Haberler Konya yerel haberine göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Garnizon Komutanı Vekili Yarbay İbrahim Polat, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokolün alanda bulunanların bayramını kutlamasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Üsteğmen Hasan Arslan yaptı. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından Akşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yapılan geçit töreni ile kutlama sona erdi. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Cumhuriyet Meydanı Akşehir Konya Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Konya yerel haberi... Akşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.