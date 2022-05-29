Konya ve Mogadişu kardeş oldu - Haberler

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Konya ve Mogadişu kardeş oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Konya ve Mogadişu kardeş oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Somali'nin başkenti Mogadişu Büyükşehir Belediyesi arasında eğitim, turizm, spor, kültür ve altyapı gibi alanlarda işbirliğini kapsayan kardeş şehir protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Somali'nin başkenti Mogadişu Büyükşehir Belediyesi arasında eğitim, turizm, spor, kültür ve altyapı gibi alanlarda işbirliğini kapsayan kardeş şehir protokolü imzalandı.

Kardeş şehir protokolünü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Mogadişu Büyükşehir Belediye Başkanı Omar Mohamud Mohamed imzaladı. Protokolün iki şehir için hayırlı olmasını dileyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya ve Mogadişu arasında kardeş şehir ilişkisini başlatmak için bu protokolü imzalıyoruz. Her iki şehrimize ve ülkelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Mogadişu Büyükşehir Belediye Başkanı Omar Mohamud Mohamed de misafirperverliklerinden dolayı Başkan Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, "Bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Mogadişu ve Konya arasında ilişkilerimiz artık daha güçlenecek" ifadelerini kullandı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi Mogadişu Somali Konya Yerel Haberler

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