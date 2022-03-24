Konya Valisi Özkan: "Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, "Şehrimiz, sağlık çalışanlarının yanında ve minnettar" dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kadınhanı ilçesinde iki gurup arasında çıkan çatışma 3 kişinin hayatını kaybettiği olay sonucunda Kadınhanı Devlet Hastanesine getirilen yaralılara müdahale eden ve istenmeyen olayların yaşandığı gece hastanede nöbetçi olan sağlık ekibini ziyaret etti. Olay esnasında şiddete maruz kalan ve ölümle tehdit edilen doktor ve sağlık çalışanları yaşananları Vali Özkan ile paylaştı. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Vali Özkan, doktora ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Bu soruşturmayı bizzat takip edeceğim"

Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin kesinlikle kabul edilemez ve hoş görülemez olduğunu ifade eden Vali Özkan, "Kadınhanı'nda yaralılara müdahale eden hekim ve sağlık çalışanlarımız şiddete maruz kaldılar. Bu hadiseyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Her türlü idari ve adli soruşturmayı etkin bir şekilde yapacağız. Konya Valisi olarak bu soruşturmayı bizzat takip edeceğim. Orada bulunan hekim ve sağlık çalışanlarımız çok zor bir ortamda gerçekten olağanüstü derecede cesaret ve feraset ile yaralılara müdahale ettiler. Kendilerine şiddet uygulayan kişilerin yakınlarına tereddüt etmeden tıbbi müdahalede bulunarak yüksek derecede bir fedakarlık örneği gösterdiler. İnşallah bu tür bir olaya hiçbir sağlık çalışanımız bir daha maruz kalmaz" dedi.

Vali Özkan, sağlıkta şiddet konusu ile ilgili etkin hukuki düzenlemeler yapıldığını ve bu konuda ilgili bakanlıklarımızın aldığı kararların da altını çizerek, yapılan düzenlemelere uymanın toplum olarak hukuki ve vicdani görevimiz olduğunu söyledi. Sağlık kamu hizmetinin insanlık tarihi boyunca en öncelikli hizmetlerden biri olduğunu belirten Vali Özkan, "Sağlık kamu hizmeti gerçekten en hayati olan, en insanı olan olmazsa olmazımızdır. Ülkemizde ve şehrimizde sağlık kamu hizmetini ifa eden hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız olağanüstü şartlarda ve yüksek derecede özveri ile yaygın ve etkin bir hizmet sunmaktadırlar. Hekimlerimize ve tüm sağlık personelimize gösterdikleri fedakarlıklar nedeniyle şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Özkan, fedakarlıklarından dolayı doktora ve sağlık çalışanlarına başarı belgesi takdim etti. Vali Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'a ve sağlık ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KONYA