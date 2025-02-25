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Konya Trafik Polisi Soğuk Havada Midibüsü Yola Çekti

Konya Trafik Polisi Soğuk Havada Midibüsü Yola Çekti
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Konya'da trafik polisleri, sıfırın altındaki soğuk havada arızalanan bir midibüsü fedakarca iterek yol kenarına aldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya'da trafik polislerinin sıfırın altındaki soğuk havada yolda arızalanan midibüsü fedakarca iterek yol kenarına alması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesinde Otogar istikametinden şehir merkezine seyir halindeyken arıza yapan midibüs bir süre trafik akışını etkiledi. Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü yaptığı sırada arızalanan midibüsü fark etti. Ekipteki üç trafik polisi, arızalanan midibüsü iterek yol kenarına kadar getirdi. Polislerin direksiyon başındaki şoföre yardım ettiği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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