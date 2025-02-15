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Konya STK'ları Gazze İçin Tek Ses Oldu

Konya STK'ları Gazze İçin Tek Ses Oldu
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Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı basın açıklaması düzenleyerek özgür İslam coğrafyası için mücadele çağrısında bulundu.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi. Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, "Tam ve bağımsız tam ve özgür İslam coğrafyasının inşası için durmadan mücadeleye, yürümeye, gayret etmeye devam etmeliyiz" dedi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından, öğle namazını müteakip Sultan Selim Camii önünde Gazze'de İsrail'in saldırıları ve Amerika'dan yapılan açıklamalarla ilgili basın açıklaması yapıldı. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan yaptığı açıklamada, "1,5 yıldır insanlık tufanının, zulmü ve tuğyanı gözler önüne serdiğine bütün dünya şahitlik ediyor. Biz de Konya'dan şahitlik ediyoruz. Aksa Tufanı'nın Gazze halkının, Gazzeli mücahitlerin insanlığın onuru olduğunu, İslam ümmetinin yüz akı olduğunu bütün dünyaya haykırıyoruz. Arap Baharı'yla başlayan İslam ümmetinin yeniden iradesiyle buluşma sürecini baltalayan tüm emperyalist güçlere dün Şam'da cevap vermiştik. Yeniden bir gün kardeşlerimizle aramıza gerilen bütün sınırları kaldırarak İslam Birliğini tesis edeceğimiz günlere ermeyi görmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz. Tam ve bağımsız tam ve özgür İslam coğrafyasının inşası için durmadan mücadeleye, yürümeye, gayret etmeye devam etmeliyiz" dedi.

Açıklamaya, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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