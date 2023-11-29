Konya Robofest Robot Yarışması başladı

KONYA - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen "Konya Robofest Robot Yarışması" başladı.

Karatay Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle düzenlenen "Konya Robofest Robot Yarışması" başladı. Konya'nın 11 ilçesinden 52 ortaokul, 44 lise ve 5 BİLSEM olmak üzere 101 okulda eğitim gören 761 öğrenci ile 203 danışman; 417 robot ve projesiyle yarışmaya katılıyor. Karatay Gençlik ve Spor Bakanlığı Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yarışma; Çizgi İzleyen Robot Yarışması, Sctrach ile Oyun Tasarımı Yarışması, Yazılım Yarışması, Dönüşüm Robotu Yarışması, Serbest Kategori Yarışması, Yumurta Toplayan Robot Yarışması, Hızlı Çizgi İzleyen Robot Yarışması, Tarım ve Afet Yönetimi Yarışması, İHA-Drone Yarışması ile Sünger Bob Yarışması olmak üzere toplamda 10 kategoride değerlendirilecek. 2 gün sürecek proje kapsamında kategorilerinde dereceye girecek yarışmacılara ve okullarına düzenlenecek törenle ödülleri ve plaketleri verilecek.

Başkan Hasan Kılca öğrencilerin yarışma heyecanına ortak oldu

Yarışmaya katılan ortaokul ve lise öğrencileri, belli görevleri yapabilen tasarımlı robotlarıyla kıyasıyla bir mücadele içine girdi. Yarışmanın ilk günü için düzenlenen programa Başkan Hasan Kılca'nın yanı sıra Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe protokolü ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Hasan Kılca ile beraberindekiler, iki gün sürecek yarışmanın ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

"Gençlerimizi geleceğin teknolojisine hazırlıyoruz"

2 gün boyunca yarışmada mücadele edecek yarışmacılara başarılar dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmek için bütün imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Konya Robofest Robot Yarışması sayesinde tüm ortaokul ve liselere robotik kodlamayı daha iyi tanıtıp sevdirmeyi istedik. Amacımız bilimsel düşünen gençlerimize katkı sağlamak. Karatay Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla, gençlerimizi geleceğin teknolojisine daha iyi hazırlamak için kolları sıvadık. Bu kapsamda RoboKaratay; teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten olmak için geliştirildi. Bu projede emeği geçen Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize ve Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum. ROBOKARATAY projemiz kapsamında geçtiğimiz yıllarda Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız robot yarışmamızı bu yıl da gerçekleştiriyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yarışmamıza; Karatay, Meram, Selçuklu Ahırlı, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu ve Seydişehir'deki 52 ortaokul, 44 lise ve 5 BİLSEM olmak üzere toplamda 101 okuldan 203 danışman ile 761 öğrencimiz; 417 robot ve projeyle katılıyor. İki gün sürecek yarışmalarda, kendi kategorilerinde dereceye girecek yarışmacılarımıza ve okullarına, düzenleyeceğimiz törenle ödüllerini ve plaketlerini takdim edeceğiz" dedi.

"Bu yarışmalar gençlerimizin gelecekte üretime yön vermesini sağlayacak"

"Konya Robofest Robot Yarışması" ile gençleri, kendine güvenen ve gelecekte üretime yön veren liderler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını aktaran Başkan Kılca, "Gençlerimize bu anlamda önemli bir kapı araladık. Onların bilim ve teknoloji adımlarına destekledik. Geleceğin bilim insanları neden Karatay'dan, Konya'dan çıkmasın? Bu konuda sizlere inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, yerli ve milli teknoloji hamlesi başlattı biliyorsunuz. Bu sayede sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından elektrikli ve yerli otomobile kadar birçok alanda önemli adımlar atıyor. Saydığımız bu alanlarda ülkemizi gururla temsil edecek gençler inanıyorum ki sizlerin arasından da yetişecek. İşte bizim amacımız da bu. Sizin potansiyelinizi keşfetmenizi sağlayarak daha ileriye koşmanız için, bugün biz buradayız. Bu topraklarda binlerce yıldır, Ali Kuşçu, Kadızade Rumi, Farabi, Katip Çelebi, Mirim Çelebi, Takiyüddin, Oktay Sinanoğlu, Aziz Sancar ve daha nice bilim insanları yetişti; bu topraklar bereketli topraklar. Siz yeter ki yola çıkın; emin olun biz var gücümüzle arkanızda olacağız. Sizler böyle yarışmalarla güçlü Türkiye'ye katkı sağlayacaksınız. Bu yarışmalar, sizlerin yeteneklerinin ve becerilerinin desteklendiği kıymetli alanlar. Ben bilim ve teknoloji alanında ciddi bir motivasyonla ve sinerjiyle farkındalık oluşturan ve çalışmalara rehberlik eden öğretmenlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Tabi ki, fikirleriyle ve eserleriyle yarışmamıza katılan öğrenci kardeşlerime de teşekkür ediyorum" diye konuştu.