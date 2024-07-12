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Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlık Seçimleri İçin Çalışmalar Başladı

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PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 27 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler için çalışmalara başladı. Çiftçiler tarafından yoğun ilgi gören Erkoyuncu, yeni dönemde de çiftçilerin refahını ön planda tutacaklarını belirtti.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 27 Temmuz 2024 tarihinde 72. Mali Genel kurul ile birlikte gerçekleştirilecek olan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlık seçimleri için çalışmalara başladı.

Başkan Ekoyuncu'nun seçim bürosu açılışı çiftçiler tarafından yoğun ilgi görürken, çiftçiler, Başkan Erkoyuncu'yu yeni dönemde de desteklediklerini iletti. Yeni dönemde de çiftçilerin refahını ön planda tutacak her çalışmada aktif rol üstleneceklerini belirten Başkan Erkoyuncu, "Çiftçilerimizin yanında olmak ve onların sorunlarına çözüm üretmek bizim en önemli görevimizdir. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu bilinçle hareket ettik ve çiftçimize her türlü desteği verme gayretinde olduk. Hiçbir şahsi menfaat gütmeden her zaman kurum ve çiftçilerimizin menfaatlerini önceledik. Konya tarımının kalkınmasında büyük rol üstelenen çiftçilerimizin mali durumları her zaman önceliğimiz oldu. Yeni dönemde de inşallah aynı bilinçle hareket edecek bölgemiz tarımının en üst seviyelerde olmasını sağlayacağız" dedi.

"Bu bir baskın seçim değildir"

Baskın erken seçim söylemlerine de cevap veren Başkan Erkoyuncu, "Seçim malum olduğu üzere gelecek yıldı. Fakat geçmişe dayalı Seçim Genel Kurul takvimlerinde 8 kere genel kurul olmuş, son iki genel kurul hariç 6 tanesi 3 yılda olmuş. Hatta bir tanesi 2 yılda olmuş. Bu bilgiler takvimde mevcut. Dolayısıyla çiftçiler ve aday olacak arkadaşlar 3'üncü yılda seçim olacakmış gibi faaliyete geçtiler. Bu nedenle biz de erken seçim kararı aldık. Bu bir baskın erken seçim değildir, cevabını veremeyeceğimiz de hiç bir şey yoktur" şeklinde konuştu.

2029 Mart ayı itibariyle kurumun hiç bir borcu kalmayacağını ifade eden Başkan Erkoyuncu, süreci şeffaf bir şekilde yönettiği bilgisini aktardı.

"Oy verirken elinizi vicdanınıza koyun"

2021 seçimlerine gitmeden önce verdiği tüm sözleri harfiyen yerine getirdiğini söyleyen Başkan Erkoyuncu, "Bu 3 yılı açık bir alınla, sizleri hiçbir şekilde mahcup etmeyecek şekilde tamamladığıma inanıyorum. O gün verdiğim sözleri harfiyen yerine getirdiğime inanıyorum. Süreç şu yada bu sebeplerle tam istediğimiz gibi olmamış olabilir ama adalet ve dürüstlük konusunda Allah'a sığınarak söylüyorum sizi hiç mahcup etmedim. Yeniden 4 yıllık dönem için sizlerden vekalet istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyup bütün duygusallıktan arınarak aklınıza ve vicdanınıza danışarak hareket etmenizi rica ediyorum. Allah bu kuruma, bu millete, bu çiftçiye, bu ülkeye hayırlı olan her kimse o ekibe nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Ortaya atılan iddialara tek tek cevap vereceğini söyleyen Başkan Erkoyuncu, hesap veremeyeceği hiç bir şey olmadığını belirtti. Başkan Erkoyuncu, "Soma bugün en büyük problemimiz. Orada da bir iyileşme var ama istediğimiz gibi olmayacak. Onun yoğun bir çabası olacak. 15 gün sonra bir taraftan seçim çalışması yapacağız tabii ki ama bir taraftan da kurumumuz için Ankara'da temaslarda bulunmayı ihmal etmeyeceğiz. Sizlerden hiç bir zaman hiç bir şeyi saklamadım, şeffaf oldum. Geçen yıl itibariyle gıda grubunun 9 milyar 350 milyon borcu vardı. Yoğun bir çalışmayla ve yüzde 15 kalıcı sabit faizle bunu yapılandırdık. 2029 Mart ayının sonu itibariyle kim gelirse gelsin buranın bir kuruş borcu kalmayacak. Yine çiftçimize 'Herkes istediği tohumu istediği yerden alsın' dedik. Zorunlu C vardı, onu kaldırdık. C'inin küspesi yoktu, orada da verdiğimiz sözü yerine getirdik ve çiftçi hakkı olanı aldı. C'de polar yoktu. Herkesin fix 16 polara göre hesaplanıyordu. 20 polar 20'den aldı, 14 polar 14'ten aldı. Bir gün olsun çiftçimizin avansını geciktirmedik. Zor zamanlar geçirsek de çiftçimizi her zaman önceledik" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından seçim bürosunun açılışı yoğun katılımla yapılırken, Başkan Erkoyuncu, "Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri asla mahçup etmedim, etmeyeceğim. Bunu hissettiğim gün ceketimi alır giderim" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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