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Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu Güven Tazeledi

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Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 72. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Ramazan Erkoyuncu, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Başkan Erkoyuncu, çiftçilere teşekkürlerini sunarak, çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, yaklaşık 25 bin çiftçinin oy kullandığı Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 72. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeledi. Başkan Erkoyuncu, "Bana bu görevi tekrar layık gören değerli çiftçi kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Geçmişte sizi hiç mahçup etmedim, bundan sonra da asla mahçup etmem. Ömrümün sonuna kadar bütün gücümle çalışacağım" dedi

Yaklaşık 25 bin çiftçinin oy kullandığı Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 72. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Ramazan Erkoyuncu, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Diğer 4 adaya büyük fark atan Başkan Erkoyuncu, yaptığı açıklamada kendisine teveccüh gösteren tüm çiftçilere teşekkürlerini sunarak, "Bana bu görevi tekrar layık gören değerli çiftçi kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Geçmişte sizi hiç mahçup etmedim, bundan sonra da asla mahçup etmem. Allah'a sığınarak söylüyorum bundan sonra her geçen gün iyileşeceğiz" dedi.

"Ömrümün sonuna kadar çok çalişacak ve sizlere borçsuz bir kurum birakacağiz"

Gösterilen teveccüh karşısında daha çok çalışacağını kaydeden Başkan Erkoyuncu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Sayı çok önemli değil. Ben asla buradan kibirle yürümem. Diğer aday arkadaşlara karşı kafamı dik kaldırmam. Benim kimseye karşı öyle bir tavrım yoktur. Birileri benimle uğraştı cevap verdim. İrade gösterdiniz ben de o iradeye sadık kalmak zorundayım. Bana çok büyük teveccüh gösterdiniz. Bundan sonra daha çok çalışmak zorundayım. Ömrümün sonuna kadar, 4 yılımda bütün gücümle çalışacağım ve sizlere tertemiz borçsuz bir kurum bırakacağız. Hepinize çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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