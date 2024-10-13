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Konya'nın Tavuklara Fısıldayan Adamı: Nafiz Temel

Konya'nın Tavuklara Fısıldayan Adamı: Nafiz Temel
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Konya'da restoran işleten ve sosyal medya fenomeni olan Nafiz Temel, tavuklarıyla çektiği eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. 15 yıllık lokanta geçmişi olan Temel, tavuklarına gösterdiği sevgiyle 'tavuklara fısıldayan adam' olarak tanınıyor.

Konya'da lokanta işletmecisi ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni Nafiz Temel, işine olan sevgisini sosyal medyada çektiği videolar ile gösteriyor, Konya'da ise tavuklara fısıldayan adam olarak biliniyor.

Dedesi ve babası gibi aşçı olan Nafiz Temel, Konya'da 15 yıldır restoran işletiyor. Küçük yaşlardan beri hayvanları çok sevdiğini belirten Temel, şimdilerde sosyal medyada tavuklarla ilgili videolarını yayınlıyor. Videoları geniş kitlelere ulaştıran Temel, Konya'da tavuklara fısıldayan adam olarak tanınıyor. Bazen tavuklarını arabada gezdiren Temel bazen de tavuklarına şarkı söylüyor.

Tavukçuluk işine başlama hikayesini anlatan Nafiz Temel, "Tavukçuluk işi dededen toruna gelen mesleğimiz. Rahmetli dedemiz ve babamız düğün pilavlarına giderdi. Çalıştıkları yerlere ben de küçükken yardım etmek için giderdim. Onlardan görerek yetiştim, yani çekirdekten yetiştim" dedi.

"1 hafta içeresinde 10 milyona yakın izleyen oldu"

Sosyal medyada yayınladığı videolar hakkında konuşan Temel, "Hayvanlara da ilgim küçük yaşlardan itibaren vardı. Bu da hala devam etmektedir. Ben de şimdilerde sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıyorum. Çocukların da daha çok ilgisini çektiği için değişik videolar çekiyorum. Kendi tavuklarımla pazar günleri videolar çekerek paylaşımlar yapıyorum. Beni takip edenler de çok beğeniyor. En çok beğendiğim video da arabamın içinde tavuğumla kesime gidiyoruz diye müzik açarak bir paylaşım yapmıştım. Bu videomu da 1 hafta içerisinde 10 milyona yakın izleyen oldu. İnsanlar seviyor, daha çok çocuklar seviyor. Buraya geldiklerinde benimle fotoğraf çekinmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

"Tavuklara fısıldayan adam olarak çağırıyorlar"

Sosyal medya sayesinde işlerinin büyük bir oranda arttığı belirten Temel, "Sosyal medyanın işlerimize yüzde 100 faydası var. Konya'nın çeşitli yerlerinden paylaşımlarımızı görenler geliyor. Müşterilerimiz burada hem yemeklerimizi tadıyor hem de tanışmış oluyoruz. Çocuklar beni 'tavuklara fısıldayan adam' olarak çağırıyor. İşimi seviyorum. Tavukları seviyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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