Konya'nın kalbindeki dev projede yeni bir temel daha atıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu: "Güvenli şehirler inşa ediyoruz" 2 milyar TL'nin üzerindeki devasa bütçesiyle Meram tarihinin en büyük dönüşüm projelerinden biri olan Şükran Kentsel...

Konya'nın kalbindeki dev projede yeni bir temel daha atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu :

"Güvenli şehirler inşa ediyoruz"

KONYA - 2 milyar TL'nin üzerindeki devasa bütçesiyle Meram tarihinin en büyük dönüşüm projelerinden biri olan Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde üçüncü perde de aralandı. Bütçesi ile imar yoğunluğu ve yapı stoğu azaltılması sebebiyle Türkiye'nin de sayılı projelerinden biri olan çalışmanın birinci etabının da temeli atıldı.

Türkiye'nin en büyük ve özellikleriyle sayılı kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Meram Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 1. Etabın da temeli atıldı. Daha önce, 20 bin m²'lik Üst Adalar Etabı ve Türkiye'nin en büyük ikinci tescilli bina taşıma projesi olan 5 bin m²'lik Tescilli Ada Etabı'nda temellerin atıldığı proje, 2 milyarı aşan maliyetiyle ilçenin ve şehrin en büyük projelerinden biri konumunda. Bütçesinin yanı sıra imar yoğunluğu ve yapı stoğunun azaltılması sebebiyle Türkiye'nin de sayılı projelerinden biri olan projenin birinci etabı tarihi doku ve yöresel mimariye uygun tasarlandı.

"Kentsel dönüşüm bir şehrin geleceğe tutunma çabasıdır"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın da katıldığı törende, kentsel dönüşüm projelerinin, bir şehrin yeniden başlama, derlenip toparlanma, yeniden ayağa kalkma mücadelesi ve bir şehrin, insana, hayata ve geleceğe tutunma çabası olduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projenin hem 2 milyar lirayı aşan maliyeti hem de imar yoğunluğu ve yapı stoğu azaltılması sebebiyle Türkiye'nin de sayılı projelerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Projede inşaat yoğunluğunun yaklaşık üçte iki oranında düşürüldüğünü belirten Başkan Kavuş, "Rantı düşünmeden fedakarlık yaparak gerçekleştirdiğimiz bu projede doğal alanları çoğaltıyor ve yatay mimarinin en güzel örneklerini veriyoruz" diye konuştu.

"Şükran'da süreç artık baş döndürücü bir hızla ilerliyor"

Şükran Kentsel Dönüşümü'nde sürecin artık baş döndürücü bir hızda ilerlediğini ifade eden Başkan Kavuş, misafirlere yürütülen çalışmalar hakkında etap etap bilgi vererek, "Etaplarımız birer birer hayata geçiyor, inşaatlarımız hızla yükseliyor. Projenin bir kısmının temeli atıldı, bir kısmı da temelinin atılacağı günü bekliyor. Bugün temelini atacağımız birinci etap, toplam 21 bin metrekarelik arsa alanı içerisinde 37 bin 401 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Tamamıyla tarihi ve coğrafi doku ile yöresel mimariye uygun şekilde tasarlanan proje 3 ayrı adada 7 blokta 158 adet dükkan ve 149 adet ofis olmak üzere 307 bağımsız bölümden oluşuyor. Yeşil alan olarak bin 124 metrekare, bu bölgenin önemli bir problemi olan otopark için ise 4 bin 628 metrekarelik bir alan ayrıldı. Projenin ihale edildiği tarihteki tutarı ise 480 milyon TL" dedi.

"Enerjimizin çoğunluğunu deprem bölgesinin ihyası ve inşası için ayırıyoruz"

Konuşmasında Türkiye'nin deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine değinen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu da Anadolu coğrafyasının dünyada deprem riski en fazla beş ülkeden biri olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin yüzde 66'sının, nüfusun da yüzde 77'sinin deprem bölgesinde olduğuna dikkat çeken Tuzcoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Son olarak Kahramanmaraş depremleri ile bu gerçeği bir kez daha yaşadık. 11 şehrimizde 14 milyon insanımızı etkiledi. Etki alanı İngiltere ve Almanya'dan daha büyük. Ülkemizin üzerine 104 ila 110 milyar dolarlık bir yük düştü. Bu ağır bir yük ama inşallah Türkiye bu yükün altından kalkacak. Bakanlık olarak enerjimizin büyük çoğunluğunu deprem bölgesinin ihyası ve inşasına ayırıyoruz. Bu çerçevede yeni projeler ortaya koyduk. Yerinde dönüşüm gibi; vatandaşlarımızın kendi evlerini kendilerinin yapmalarının önünü açtık. 220 binin üzerinde vatandaşımızın teveccühü oldu. Onlar, 'Allah razı olsun, teşekkür ederiz' diyene kadar bölgede çalışmaya devam edeceğiz."

"Güvenli şehirler inşa ediyoruz"

Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, "Kararlıyız; cennet vatanımızı da, Hazreti Mevlana'nın diyarı, belde-i muhayyere Konya'mızı da iklim değişikliğine karşı koruyacak, yemyeşil ve güçlü bir şekilde istikbale taşıyacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin riyasetinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan güvenli, mahalle kültürüne sahip, yatay mimari ile inşa edilmiş, sıfır atık uyumlu, iklim dostu, ferah bir hayat alanı sunan şehirler inşa etmeye devam edeceğiz. İşte bugün 1. etabının temelini attığımız afetlere karşı dirençli, mukavim olan; sosyal donatılarıyla insanımızı mutlu eden, akıllı şehir uygulamalarıyla bir rol model teşkil eden kadim şehircilik uygulamamız da; Türkiye Yüzyılı hedefine uygun olarak büyük bir örnek teşkil edecek" diye konuştu.