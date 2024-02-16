Konya'nın ilk fotoğrafçısı Ferit Akyüz hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinin ilk fotoğrafçısı olan meslekte 60 yılı geride bırakan Ferit Akyüz, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Kulu ilçesi Camikebir Mahallesinde ikamet eden 96 yaşındaki Ferit Akyüz, ilçede 1950 yılından 2010 yılına kadar kesintisiz olarak fotoğrafçılık mesleğini icra ettirdi. 1'i kız 3 çocuk babası Ferit Akyüz, 2 oğlunu da kendisi gibi fotoğrafçı olarak yetiştirdi. Mesleğinde 60 yılını deviren Ferit Akyüz, 96 yaşında hayatını kaybetti. Ferit Akyüz'ün cenazesi Merkez Camisi'nde kılınan ikinci namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Kabristanlığında toprağa verildi.

Ferit Akyüz'ün oğlu Gürsel Akyüz, baba mesleği olan fotoğrafçılığa devam ettiğini belirterek, "Babamız vefat etti aile mezarlığına defin ettik. Mekanı cennet olsun. Bizlere kendi mesleğini öğreterek ekmek kapımızı açtı. Mekanı cennet olsun" dedi. - KONYA