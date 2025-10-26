Konya Lisesi Mezunları Derneği İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Konya'da köklü eğitim kurumlarının başında gelen Konya Lisesi mezunlarının kurduğu dernek ilk genel kurulunu yaptı.

Konya Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği gerçekleştirdiği ilk genel kurulunda yeni yönetimini seçti. Kısa bir süre önce Hikmet Çay'ın kurucu başkanlığında 11 kişi tarafından kurulan dernek, üye kayıtlarının ardından, ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Derneğe üye 43 kişiden 41'in katıldığı genel kurulda İbrahim Ufuk Tarhan'ın başkan ve Hasan Şişman ile Erhan Sözen'in de katip üyeliği ile oluşturulan divanın ardından yapılan seçimde Özkan Özkaymak Konya Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'nin yeni başkanı seçilirken, Kemal Soylu ile Bahaddin Demirci başkan yardımcısı, Erkan Yılmaz muhasip, Faruk Büyükkaracan da sekreter olarak yeni yönetimde yer alan isimler oldu. Genel kurul hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KONYA