Konya Karatay Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı Bilecik'te
Konya Karatay Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı, Bilecik'te ziyaretler gerçekleştirdi. Takım oyuncuları, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile görüştü ve engelli sporculara olan destekleri için teşekkürler aldılar.

Konya Karatay Engelliler Spor Kulübü Goalball Takımı oyuncuları bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

Takımı oyuncuları ve Bilecik Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Çiler Kocaman, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette oyuncular ile bir süre sohbet eden İl Müdürü Türkoğlu, "Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz. Bizler de engelli sporculara ve görme engellilere her zaman destek vererek yanlarında oluyoruz" dedi. - BİLECİK

