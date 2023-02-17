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Konya itfaiyesi depremden 11 gün sonra ağır hasarlı binada kalan kediyi kurtardı

Yerel Haberler

Konya itfaiyesi depremden 11 gün sonra ağır hasarlı binada kalan kediyi kurtardı

Hatay'da depremden sonra ağır hasarlı binanın 5. katındaki evde mahsur kalan kedi, Konya itfaiyesi tarafından 11 gün sonra kurtarıldı.

Hatay'da depremden sonra ağır hasarlı binanın 5. katındaki evde mahsur kalan Kedi, Konya itfaiyesi tarafından 11 gün sonra kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan Saadet Apartmanı ağır hasar aldı. Apartmanın 5. katındaki evin camının önünden dışarı baktığı görülen bir kedinin kurtarılması için ise vatandaşlar tarafından sosyal medyadan yardım çağrısında bulunuldu. Bunun üzerine kurtarma çalışması başlatan Konya itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kedinin bulunduğu eve balkondan girdi. Kurtarma çalışmasını sorunsuz tamamlayan ekiplerin mama ve su verdikleri kedi koruma altına aldı. Kedinin sağlıklı olduğu öğrenildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Elbistan Hatay kedi Yerel Haberler

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