Konya haberi... Seydişehir'de Üstyapı Çalışmalarıyla Yollar Yenilendi

Konya haberlerine göre Seydişehir’in merkez ve kırsal mahallelerinde Seydişehir Belediye Fen İşeri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla bozulan yollar yenilendi.

Seydişehir'in merkez ve kırsal mahallelerinde Seydişehir Belediye Fen İşeri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla bozulan yollar yenilendi.

Şehirdeki ilçe merkezlerinde yol konforunu önemseyen Belediye ekipleri, aynı konforun kırsal kesimdeki yerleşim yerlerinde olmasını da amaçlıyor. Bu kapsamda kırsal mahallelerdeki bozulan köy içi yollar üstyapı çalışması ile yenilendi.

435 BİN METREKARE ASFALT SERİMİ DÜZENLENDİ

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan üstyapı çalışması dahilinde son bir yılda 285 Bin metrekare sıcak asfalt, 150 Bin metrekare soğuk asfalt olmak üzere toplamda 435 Bin metrekare asfalt serim, 59 Bin 500 metrekare de parke taşı yol yapım çalışması düzenlendi.

"TEK GAYEMİZ HEMŞERİLERİMİZİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRARAK KONFORLU ULAŞIM SUNABİLMEK"

Vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarıldığını kaydeden Seydişehir Belediye başkanı Mehmet Tutal, "Tek gayemiz hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırarak konforlu ulaşım sunabilmek" dedi.