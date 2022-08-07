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Konya haberi... Konyaaltı Belediyesi, Okulları Yeni Döneme Hazırlıyor

Konya haber: Konyaaltı Belediyesi ekipleri, öğrencilerin yeni eğitim öğretim döneminde daha sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için ilçedeki okullarda bakım, onarım ve boyama çalışmalarını sürdürüyor.

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Konyaaltı Belediyesi ekipleri, öğrencilerin yeni eğitim öğretim döneminde daha sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için ilçedeki okullarda bakım, onarım ve boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi çalışmalarını hızlandıran ekipler, Dr. Cahit Ünver İlkokulu'nun dış cephesinin boyamasını tamamlarken, Hurma Mahallesi'nde yer alan Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi'nde de çalışmalarını sürdürüyor. Okul etrafında yer alan demir korkulukların boyamasını da yapan ekipler, okul bahçelerini yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde modern bir görünüme kavuşturmayı amaçlıyor. İlçe sınırları içerisinde yer alan okullardan gelen talepleri ivedilikle değerlendirdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Öğrencilerimizin eğitim aldığı ortamları daha hijyenik ve modern bir görünüme kavuşturuyoruz" dedi.

Okullardan genel olarak boya-badana, peyzaj ve temizlik gibi konularda talepler aldıklarını kaydeden Başkan Esen, "Son olarak Dr. Cahit Ünver İlkokulu ve Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi'nden gelen talepleri değerlendirerek ekiplerimizi yönlendirdik. Bu iki okulumuzdan bir tanesinin eksiklerini giderdik. Önümüzdeki günlerde diğer okulumuzu da öğrencilerimiz ve eğitimcilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim yapabilecekleri bir duruma getireceğiz" diye konuştu. Esen, okullardan gelen talepleri doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

ANKA / Yerel

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