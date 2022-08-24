Konya haberi: Konyaaltı Belediyesi'nden Çocuğu Üniversitede Okuyan Personele Aylık 850 TL Destek

Konya yerel haberi... Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye personelinin üniversitede okuyan her bir çocuğu için aylık 850 TL maddi destek sağlayacaklarını duyurdu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye personelinin üniversitede okuyan her bir çocuğu için aylık 850 TL maddi destek sağlayacaklarını duyurdu.

Başkan Esen, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile belediyede çalışan işçilerin üniversitede okuyan her çocuğu için aylık 850 TL destek verme kararı aldıklarını açıkladı. Ailelerin, ekonomik zorluklar nedeniyle çocuklarının yemek ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten Esen, "Bizim amacımız gençlerimizin eğitim hayatına bir nebze de olsa katkı sağlamak ve ailelerin yükünü hafifletmektir. Bu zorlu şartlarda yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları görmezden gelemeyiz. Konyaaltı Belediyesi olarak gerek yurttaşlarımızın gerekse de çalışanlarımızın 'gerçek' ihtiyaçlarına çözüm bulmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Verilecek aylık 850 TL desteğin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yapacağı zam artışı oranına göre yükseleceğini belirten Esen, sözlerine şöyle devam etti:

KYK ORANINDA ARTIŞ YAPILACAK

"Öğrencilerimize vereceğimiz 850 TL destek, KYK'nın yapacağı artışa oranla yükselecek. Yani bu rakam sabit kalmayacak. Her yıl yükselecek. Yapacağımız bu destek tamamen 'faizsiz, geri ödemesiz' bir desteklemedir. Çünkü biz gençlerimize yeni yükler yüklemek değil onların yükünü hafifletmek amacıyla destek veriyoruz."