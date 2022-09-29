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Konya haberi! Konya'da yaya önceliği için yaya geçidi çizgisi kırmızıya boyandı

Yerel Haberler

Konya haberi! Konya'da yaya önceliği için yaya geçidi çizgisi kırmızıya boyandı

Gelen Konya haberlerine göre Konya'da, İçişleri Bakanlığının başlattığı, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Elimizde Bayraklarla Yaya Geçitlerinde Buluşuyoruz" projesi çerçevesinde "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliğinde yaya geçidi çizgisi kırmızıya boyandı.

Konya'da, İçişleri Bakanlığının başlattığı, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Elimizde Bayraklarla Yaya Geçitlerinde Buluşuyoruz" projesi çerçevesinde "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliğinde yaya geçidi çizgisi kırmızıya boyandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Alaeddin İlkokulu önünde öğrenciler ile birlikte "Elimizde Bayraklarla Yaya Geçitlerinde Buluşuyoruz" projesi gerçekleşti. "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği çerçevesinde ilk olarak, yaya önceliğine dikkat çekmek için yaya geçidi çizgisi kırmızıya boyandı. Daha sonra etkinliğe katılan protokol, öğrenciler ve polisler eşliğinde yaya geçidi kullanılarak karşıya geçildi.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, şu anda tüm il ve ilçelerde bu uygulamanın yapıldığını söyleyerek, "Asıl hedefimiz yaya önceliği, yayayı yolda önce kılmasını dikkat çekmek, kamuoyu oluşturmak ve bu konuda Türkiye'de farkındalık oluşturmaktır. Kaymakam arkadaşlarımızla beraber, emniyet mensuplarımızla beraber asıl hedefimiz geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bu bilincin aşılanmasıdır" şeklinde konuştu.

Etkinlik, öğrencilere hediyelerin verilmesinin ardından son buldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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