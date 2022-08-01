Konya haber! Konyaaltı Kreşlerine Yeni Öğretmenler Aranıyor

Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde bulunan dört çocuk kreş ve gündüz bakımevinde çalışmak üzere alanında uzman okul öncesi ve İngilizce öğretmeni alımları yapacağını duyurdu. Başvurular, 5 Ağustos'a kadar sürecek.

Konyaaltı Belediyesi Gürsü, Hurma, Toros ve Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde ek ders ücreti karşılığı çalışacak, alanında uzman öğretmen alımları yapacağını duyurdu. Belediye bünyesinde hizmet veren kreşlerinin, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öncesinde eksiklerini gidermek için harekete geçildi. Belediye, mevcut kadroya ek olarak okul öncesi ve İngilizce öğretmenleri alımları yapacak. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen döneminde kreş sayısı ikiden dörde çıkarılırken, Esen daha önce yaptığı duyuru ile ilçeye bin öğrenci kapasiteli kreş kampüsü yapacaklarını söylemişti. Esen, verdikleri hizmetleri iyi şekilde sunmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Konyaaltı Belediyesi'nin öğretmen alımının başvuruları 02.08.2022-05.08.2022 tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Kreş Müdürlüğü'ne yapılacak.