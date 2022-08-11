Konya yerel haberleri | Konyayaltı Belediyesi'nden, Vatandaşa Kapıda Destek

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı ekipler, kırsal bölgelerde kapı kapı dolaşarak bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, yayla ve kırsal bölgelerdeki vatandaşların taleplerini dinledi. Sık sık kırsal bölgelere gönderdiklerini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Göreve geldiğimiz günden bu yana her fırsatta yurttaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Taleplerini ulaştırma imkanı olmayan yurttaşlarımızın ayağına gidiyor, taleplerini dinliyor ve çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Ekiplerinin tespit ettiği ihtiyaçları en kısa zamanda yerine getireceklerini söyleyen Başkan Esen, kırsalda olduğu gibi kent merkezinde de her zaman halkın yanında olduklarını ifade etti. Halkın, kendilerinden neler beklediğinin farkında olduklarını dile getiren Esen, "Biz bu göreve talip olurken aslında halkımıza hizmet etmeye talip olduk. Yurttaşlarımızın bizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Çünkü kapı kapı dolaşarak onları ziyaret ediyor ve gerçekte ihtiyaç duydukları ne varsa kendilerinden dinliyoruz. Bizim nihai amacımız halkımızın gerçek taleplerini yerine getirmektir. Bize ulaşma imkanı olmayan yurttaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Sosyal belediyecilik bunu gerektirir" diye konuştu.