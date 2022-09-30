Konya haber | Konya'da Cezaevi Şantiyesinde İşten Çıkarılan İşçi: "Böyle Adalet mi Olur?"

Konya gelişmesine göre Konya’da, Adalet Bakanlığı'na bağlı cezaevi şantiyesinde çalışan bir işçi, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia etti. Bir yıldır aynı şantiyede çalıştığını ifade eden işçi, "Bayramda burada beni 13 gün bekçi olarak beklettiler 4 günlük ücret ödediler. Böyle adalet mi olur?" dedi.

Konya'da, Adalet Bakanlığı'na bağlı cezaevi şantiyesinde çalışan bir işçi, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia etti. Bir yıldır aynı şantiyede çalıştığını ifade eden işçi, "Bayramda burada beni 13 gün bekçi olarak beklettiler 4 günlük ücret ödediler. Böyle adalet mi olur?" dedi.

Konya'da, Adana Çevre Yolu'nun 10. kilometresinde kalan Tatlıcak Mahallesi'nde yapılan Konya Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü yapım işinde çalışan bir işçi, hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldığını iddia etti. Gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını ifade eden işçi, "Burada şöyle bir hukuksuzluk var; adamlar işten çıkışımı verip tazminatımı vermiyor. Adamlar, bile bile beni işten çıkartıyor. Bu tür şeylerin olmaması lazım. Buraya gelenler kendi adamlarını tutuyorlar. Bir seneden beri buradayım. Hakkım, hukukum gözetilmeden beni işten çıkarıyorlar" şeklinde konuştu.

"400 LİRA VERDİLER"

Şantiye sorumlusu ve işçi arasında bir geçen diyalogta, şantiye yetkilisi; bu tür durumlarda ileriye veya geriye dönük durumların pek incelenmediğini çalışanların direkt işten çıkarıldığını ifade etti. İşçinin, "Bayram'da beni şantiyede bekçi olarak beklettiler. Bunun için 400 lira verdiler böyle adalet mi olur?" demesi üzerine şantiye yetkilisi, "Ben bunun detayını bilmiyorum" şeklinde izahta bulundu.

İşten çıkışı verilen işçinin, şantiyede başka bir personel ile polemik yaşaması üzerine çıkışının verildiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan yüklenici firma yetkililerinin olay ile ilgili yaptıkları açıklamada, ""Biz işçinin kendisine bir miktar tazminat teklif ettik. Kabul etmedi. Biz de hakkını araması için hukuk yoluna başvurması gerektiğini ifade ettik" ifadeleri yer aldı.